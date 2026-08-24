Объекты ВС США понесли беспрецедентный урон от ударов Ирана – СМИ

Военные Ирана нанесли беспрецедентный ущерб объектам разведки ВС США. На их восстановление уйдут миллиарды долларов.

Иран нанес беспрецедентный ущерб разведывательным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили информированные источники.

По данным телеканала NBC, урон был нанесен с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам и оборудованию для наблюдения <...> ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США"

– NBS

В материале также говорится о том, что для восстановления объектов США понадобятся миллиарды долларов.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что американский президент США Дональд Трамп изменил подход к Ирану. Уточняется, что Вашингтон откажется от переговоров и сделаете акцент на постепенном усилении давления на Тегеран.