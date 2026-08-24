Объекты ВС США понесли беспрецедентный урон от ударов Ирана – СМИ

Иран нанес беспрецедентный ущерб разведывательным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили информированные источники.
По данным телеканала NBC, урон был нанесен с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам и оборудованию для наблюдения <...> ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США"
– NBS
В материале также говорится о том, что для восстановления объектов США понадобятся миллиарды долларов.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что американский президент США Дональд Трамп изменил подход к Ирану. Уточняется, что Вашингтон откажется от переговоров и сделаете акцент на постепенном усилении давления на Тегеран.