Грузинский Terabank стал собственностью армянской Arins Group

Компания, владеющая крупнейшим банком Армении по активам Ardshinbank, купила грузинский Terabank, сделка будет завершена после получения необходимых разрешений от Национального банка Грузии.

Грузинский Terabank и армянская компания AGE SA заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций банка, сообщается на его сайте.

Купившая пакет акций компания входит в группу компаний Arins Group, одну из крупнейших финансовых групп Армении, объединяющей банковские, страховые и другие финансовые услуги. В нее также входит Ardshinbank - крупнейший банк Армении по активам, передает NEWS.am.

Что касается Ardshinbank, он управляет 21% общего объема активов армянской банковской системы: у банка прочные позиции в сфере корпоративного, малого и среднего бизнеса, а также розничного банковского обслуживания.

Банк также имеет давние партнерские отношения с ведущими международными финансовыми институтами, говорится в сообщении.

Пока сделка заключена лишь между финансовыми структурами двух стран: она будет завершена после получения необходимых разрешений от Национального банка Грузии.