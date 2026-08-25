Армения начала подготовку к восстановлению ж/д Гюмри — Карс

Армения объявила международный конкурс на проектирование 21 км участка ж/д Гюмри — Ахурик, который соединит страну с железнодорожной сетью Турции.

В Армении объявили международный конкурс на проектирование 21 км участка Гюмри — Ахурик закрытой более 30 лет назад железной дороги в Турцию. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

После выбора подрядчика будет объявлен конкурс на строительные работы. Восстановление участка предварительно оценивается в $15 млн, финансирование пока не определено.

Худатян также сообщил, что на турецкой стороне уже идет восстановление железнодорожной инфраструктуры Акьяка — Гюмри, а для организации перевозок предстоит решить вопрос разной ширины колеи в Армении и Турции, 1520 и 1435 мм соответственно.

Кроме того, стороны близки к началу восстановления исторического моста в Ани. По словам министра, договоренности по проекту находятся на завершающей стадии.