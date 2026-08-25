Вестник Кавказа

Азербайджан поднялся на одну строчку в рейтинге УЕФА

Азербайджан поднялся на одну строчку в рейтинге УЕФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан после триумфа "Сабаха" обошел словению в рейтинге УЕФА и скоро также может обойти Израиль. АР занимает 25-е место в таблице.

Успех "Сабаха", вышедшего в основной этап Лиги чемпионов, принес важные баллы в копилку Азербайджана в рейтинге УЕФА, позволив стране обойти Словению. 

Азербайджан поднялся на 25-е место, набрав 23.687 очков. Страна вплотную приблизилась к Израилю, который занимает 24-е место с результатом 23.750. 

Отметим, что ранее "Сабах" разгромил израильский "Хапоэль" со счетом 5:2 в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов. Успех примечателен тем, что в первом матче азербайджанский чемпион уступил израильскому сопернику 1:2.

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