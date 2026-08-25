В Дагестане увеличили финансирование госпрограмм

В 2026 году в Дагестане совокупный объем выделенного финансирования на реализацию действующих государственных программ достиг более 221 млрд рублей.

В Дагестане общее финансирование на реализацию государственных программ в 2026 году выросло на 8,8% и составило 221,6 млрд руб. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

В 2025 году на реализацию государственных программ было выделено 203,6 млрд руб. По итогам первого полугодия 2026 года уже освоено 94,7 млрд руб.

Наиболее крупными по объему финансирования являются государственные программы в сфере образования на 65,2 млрд руб, здравоохранения на 36,5 млрд руб и транспорта на 28,8 млрд руб. На строительство и ЖКХ заложено 21,5 млрд руб, на социальную поддержку направлено 17 млрд руб.

Всего регион участвует в реализации 12 национальных проектов, на мероприятия которых в 2026 году получено 26 млрд руб, прокомментировали информацию РБК Кавказ в министерстве экономического развития Дагестана.