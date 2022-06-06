Билл Гейтс намерен встретиться с лидером Китая

Американский миллиардер Билл Гейтс заинтересован во встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча может состояться в ближайшие месяцы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс хочет до конца нынешнего года провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил сам миллиардер.

Билл Гейтс подчеркнул, что намерен предложить китайскому лидеру глобальные меры по снижению рисков, которые связаны с развитием искусственного интеллекта (ИИ), передает агентство Reuters.

"Глава КНР, возможно, был бы удивлен моей решительностью. <...> В прошлом технологии никогда не позволяли этого. Сейчас все по-другому. Это похоже на эволюционную веху, которая требует невероятного политического управления со стороны общества в целом"

– американский предприниматель

По его мнению, Китай мог бы согласиться на ограничение потенциально опасных моделей ИИ, если Соединенные Штаты первыми проявят инициативу в данном вопросе. Миллиардер пояснил, что ему интересна кооперация с лидером КНР, поскольку эта страна придерживается особого подхода к защите детей от пристрастия к ИИ.