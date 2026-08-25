С Саргсяна в Армении взяли подписку о невыезде

Серж Саргсян получил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Также ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела против Роберта Кочаряна.

В Армении одному из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, бывшему президенту Сержу Саргсяну запретили покидать страну.

В Антикоррупционном комитете Армении сообщили, что в отношении Саргсяна применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ему предъявлено обвинение в рамках того же уголовного производства, что ведется в отношении Роберта Кочаряна, по части 2 статьи 308 УК Армении, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует пункту 5 части 2 статьи 441 действующего УК).

Напомним, Кочаряну, еще одному из лидеров "партии войны" и зачинщиков конфликта между Арменией и Азербайджаном, обвинения предъявлены по трем эпизодам злоупотребления служебным положением, двум эпизодам получения взятки в особо крупных размерах и четырем эпизодам отмывания денег в особо крупных размерах.

Саргсян при президентстве Кочаряна был главой министерства обороны Армении.