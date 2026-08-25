Переговоры Ирана и США зашли в тупик – МИД Египта

В Египте назвали ситуацию между США и Ираном тупиковой, по мнению главы египетского МИД, сейчас "нет ни мира, ни войны".

Переговоры между США и Ираном зашли в тупик, считает министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, об этом он рассказал в интервью эмиратской газете The National.

"Проблема есть, и, как вы знаете, на данный момент нет ни мира, ни войны"

– Бадр Абдель Аты

Глава МИД Египта признал, что сложившаяся ситуация выглядит тупиковой.

Он добавил, что Египет "продолжает поддерживать контакты" с Ираном и выступает за скорейшее завершение конфликта на основе соглашения, в которое войдут пункты об открытии Ормуза, снятии американских санкций, ядерной программе Ирана и прекращении огня.

Война США и Израиль против Ирана началась 28 февраля, 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, одним из условий которого была остановка боевых действий. США 8 июля вернулись к нанесению ударов по территории Ирана, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения по судоходству в Ормузском проливе.