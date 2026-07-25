Правила грузоперевозок изменятся в России с 1 сентября

Новые правила перевозки грузов вступят в силу в России с 1 сентября. Изменения коснутся в том числе иностранных перевозчиков.

В министерстве транспорта России напомнили, что с осени изменятся правила грузоперевозок.

С 1 сентября в силу вступят новые правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, изменится порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов. Также будет усилен контроль на границе.

Отказ во въезде в РФ иностранным перевозчикам может производиться при наличии неоплаченных штрафов, долгов за проезд по платным дорогам или неуплаты за вред дорогам от тяжеловесного транспорта. Запрет будет снят после полного погашения задолженности. Контроль будет осуществляться Федеральной таможенной службой России.

Вводится новый порядок выдачи специальных разрешений для перевозки опасных грузов и ведение соответствующего реестра. Маршрут перевозки опасного груза будет необходимо согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений и запретов на движение по отдельным участкам.

Для российских перевозчиков процедура подачи заявок станет проще: исчезнет необходимость прикладывать электронные образы свидетельства о регистрации грузовика. Их операторы системы будут проверять автоматически.

Еще одним упрощением станет возможность оформления свидетельства СПС для перевозки скоропортящихся грузов онлайн через госуслуги.