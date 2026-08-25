Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан будут развивать совместные образовательные проекты

Россия и Азербайджан будут развивать совместные образовательные проекты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ и Азербайджан намерены развивать сотрудничество в сфере исламского образования.

Азербайджанский институт теологии и Московский исламский институт готовы развивать совместные проекты, об этом рассказал первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов. 

Как отметил Мухитдинов, институты будут сотрудничать по вопросам переводов, издания книг, а также студенческого обмена. 

"У нас запланировано много подобных проектов в гуманитарной сфере, включая переводы и издания. Мы продолжаем это сотрудничество, а также развиваем обмен студентами между нашими учебными заведениями"

– Дамир Мухитдинов

По словам Мухитдинова, институты двух стран уже реализовали проект по составлению книги по истории Дербента. Кроме того, продолжается сотрудничество с Академией наук Азербайджана и Центром Низами Гянджеви. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
420 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.