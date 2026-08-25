Россия и Азербайджан будут развивать совместные образовательные проекты

Азербайджанский институт теологии и Московский исламский институт готовы развивать совместные проекты, об этом рассказал первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухитдинов.
Как отметил Мухитдинов, институты будут сотрудничать по вопросам переводов, издания книг, а также студенческого обмена.
"У нас запланировано много подобных проектов в гуманитарной сфере, включая переводы и издания. Мы продолжаем это сотрудничество, а также развиваем обмен студентами между нашими учебными заведениями"
– Дамир Мухитдинов
По словам Мухитдинова, институты двух стран уже реализовали проект по составлению книги по истории Дербента. Кроме того, продолжается сотрудничество с Академией наук Азербайджана и Центром Низами Гянджеви.