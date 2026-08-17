Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло утром Кайсери

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали сегодня утром подземные толчки в центральной части Турции. Они произошли в провинции Кайсери.

Утром 26 августа в провинции Кайсери, расположенной в центральной части Турции, произошло землетрясение. Об этом информирует Управление по ликвидации последствий ЧС при правительстве республики (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Они были зафиксированы в районе Пынарбашы в 09:53 по местному времени (совпадает с московским). 

Очаг землетрясения находился на глубине 7 тыс метров.

Согласно предварительных информации, разрушений и пострадавших нет. 

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