Землетрясение потрясло утром Кайсери

Сейсмологи зафиксировали сегодня утром подземные толчки в центральной части Турции. Они произошли в провинции Кайсери.
Утром 26 августа в провинции Кайсери, расположенной в центральной части Турции, произошло землетрясение. Об этом информирует Управление по ликвидации последствий ЧС при правительстве республики (AFAD).
Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Они были зафиксированы в районе Пынарбашы в 09:53 по местному времени (совпадает с московским).
Очаг землетрясения находился на глубине 7 тыс метров.
Согласно предварительных информации, разрушений и пострадавших нет.