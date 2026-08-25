Азербайджан сокращает закупки грузинских автомобилей

Импорт автомобилей из Грузии в Азербайджан в январе-июле сократился на 38%, при этом Азербайджан по-прежнему удерживает четвертое место среди стран-покупателей грузинских автомобилей.

Азербайджан более чем на треть сократил закупки автомобилей, произведенных в соседней Грузии – их поставки упали на 38% в количественном и на 2,6% – в стоимостном выражении, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

С начала текущего 2026 года Грузия экспортировала в Азербайджан 3153 автомобиля на сумму $105,6 млн – тем не менее, Азербайджан по-прежнему удерживает четвертое место среди стран-покупателей грузинских автомобилей, передает Sputnik Грузия.

Сфера экспорта автомобилей из Грузии переживает не лучшие времена, сетуют производители. За 7 месяцев текущего 2026 года страна продала за рубеж 48314 автомобилей на сумму $1,161 млрд – это почти на четверть, на 22% меньше по количеству и на 20% меньше по стоимости, чем за тот же период минувшего года.

В минувшем 2025 году Грузия экспортировала 111 265 автомобилей на сумму $2,8 млрд, при этом основными рынками сбыта были соседние и транзитные страны. Только Азербайджан закупил 7814 грузинских автомобилей на $213 млн.

Падение закупок автотехники в Азербайджане – четко прослеживаемая тенденция: очевидно, рынок страны уже наполнен, поскольку Азербайджан в январе-июле 2026 года импортировал 41105 автомобилей на сумму $807,4 млн, что почти на треть, на 31,05%, меньше по количеству и на 35,17% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года, говорится в сообщении.