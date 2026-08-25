Мировая экономика еще не преодолела шок от закрытия Ормуза – МВФ

Глава МВФ считает, что мировой рынок пока не преодолел энергетический шок, связанный с закрытием Ормузского пролива. При этом экономика справляется с ситуацией лучше, чем ожидалось.

Мировая экономика неплохо справляется с энергетическим шоком, вызванным ограничениями судоходства в Ормузском проливе, но шок еще не преодолен, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает агентство Reuters.

"До сих пор она (мировая экономика - ред.) справлялась с энергетическим шоком, вызванным закрытием Ормузского пролива, лучше, чем ожидалось, благодаря ряду факторов"

– Кристалина Георгиева

Пройти кризис помогают такие факторы, как:

использование резервов топлива;

общий пониженный спрос на энергетику;

увеличение выработки энергии из возобновляемых источников;

наращивание электрогенерации ТЭС на угле в ряде регионов.

Также глава МВФ отметила, что справиться с шоком помогают инвестиции ряда стран мира в проекты, связанные с искусственным интеллектом, что поддерживает обороты компаний и потребительский спрос.

Она добавила, что нефтяные цены все же остаются повышенными и призвала не терять бдительность.

"Энергетический шок еще не преодолен. Новый виток роста цен на нефть может ускорить инфляцию, это вынудит центральные банки сохранять политику сдерживания (экономической активности), что далее может сказаться на стоимости обслуживании госдолга и экономической активности"

– глава МВФ