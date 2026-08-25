Эрдоган: Турция искоренит терроризм в стране и регионе

Анкара полна решимости достичь целей в рамках реализации концепции "Турция без терроризма" и региона без терроризма, заявил сегодня в ходе выступления в восточной провинции Муш по случаю 955-й годовщины битвы при Малазгирте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"У Турции нет иного выбора, кроме как оставаться сильной и единой. Если речь идет о будущем нашей Родины, нашего государства и нашего народа, мы никогда ни перед кем не отступим и превратим регион в землю мира и благополучия"
- Реджеп Тайип Эрдоган
На Ближнем Востоке заново пишется история, а Турция благодаря своей политике определяет направление происходящих в регионе процессов и не допустит реализации любых кровавых сценариев, заверил Эрдоган, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Турция своими совестливыми, принципиальными и миролюбивыми действиями направляет ход истории, и те, кто полагает, что сможет остановить славный путь Турции и турецкого народа с помощью ловушек и провокаций, будут разочарованы, - добавил он.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от выбранного курса под воздействием внешнего давления или провокаций, и продолжит двигаться вперед с решимостью, терпением и, конечно же, твердостью, сохраняя выбранный внешнеполитический курс.