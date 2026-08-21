Азербайджан сдерживает конфронтацию Израиля и Турции

На Ближнем Востоке вновь возникла потребность в посредничестве Азербайджана. После 16 месяцев бесконфликтного соприсутствия в Сирии Израиль и Турция наращивают конфронтацию из-за удара ЦАХАЛ по сирийской авиабазе Абу-Зухур. В прошлом году Баку помог создать механизм безопасности в Сирии, и сейчас именно ему стороны доверяют организацию нового диалога.

Израильские и западные СМИ на этой неделе пишут об усилиях Баку по прекращению новой эскалации противостояния между Турцией и Израилем, начавшейся с удара ЦАХАЛ по авиабазе Абу-Зухур в Сирии. Напомним, что Тель-Авив мотивировал уничтожение взлетно-посадочной полосы и ангаров на Абу-Зухуре стремлением не допустить размещение на этом объекте турецкой военной авиации. Атака запустила рост напряженности в регионе.

Изначально о намерении понизить уровень конфронтации между Израилем и Турцией заявил крупнейший партнер обоих государств – США. Предполагалось, что Вашингтон разработает и запустит механизм обеспечения коллективной безопасности в Сирии, который предотвратит потенциальные столкновения между израильскими и турецкими войсками на сирийской земле. Однако вскоре выяснилось, что в этом вопросе у Тель-Авива нет доверия ключевому представителю США в регионе – спецпосланнику президента по Сирии и Ираку, послу в Турции Тому Барраку, поскольку он специализируется на укреплении контактов Вашингтона с Анкарой и может не выдержать баланса между интересами двух государств.

Это обстоятельство вновь актуализировало посредническую миссию Азербайджана по поддержанию контактов между Турцией и Израилем.

Почему прервался диалог Турции и Израиля?

Между Израилем и Турцией сегодня нет открытого политического диалога из-за неприятия турецкими властями военной операции ЦАХАЛ по ликвидации угрозы ХАМАС в секторе Газа. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении трех лет подвергает жесткой критике действия Израиля, а израильские политики в последнее время все чаще отмечают, что Турция может стать следующим вызовом для безопасности Еврейского государства после ХАМАС в Газе, "Хезболлы" в Ливане и Исламской Республики Иран. Отсюда упреждающие удары по сирийской инфраструктуре – они призваны затруднить расширение военного присутствия Турции в САР к израильским границам.

При этом ни Тель-Авив, ни Анкара не заинтересованы в двустороннем военном конфликте. У Турции нет претензий к израильскому государству как таковому, только к его политике в отношении Палестины. У Израиля нет оснований воевать с Турцией, поскольку, в отличие от ХАМАС, "Хезболлы" и Ирана, она никогда не создавал угроз безопасности для израильских территорий. Вся многолетняя конфронтация, за исключением ударов ЦАХАЛ по сирийской инфраструктуре, протекает в политическом поле, на уровне обмена критическими заявлениями.

Более того, до начала военной операции в секторе Газа Тель-Авив и Анкара активно налаживали контакты, ослабленные из-за инцидента с турецким паромом "Мави Мармара" в 2010 году. 9-10 марта 2022 года в Анкару с официальным двухдневным визитом прилетел президент Израиля Ицхак Герцог, запустив обмен визитами между правительствами двух стран: в мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу побывал в Тель-Авиве, в июне его израильский коллега Яир Лапид посетил Анкару. В сентябре Лапид уже в статусе премьер-министра Израиля провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 2023 году велась подготовка к визитам вернувшего премьерское кресло Биньямина Нетаньяху в Турцию и турецкого президента в Израиль – 20 сентября 2023 года они встретились на очередной сессии Генассамблеи ООН, и тогда Нетаньяху заявил, что связи двух стран укрепляются.

17 дней спустя, 7 октября, ХАМАС вместе с другими группировками из сектора Газа провела масштабный теракт на территории Израиля, погубив порядка 1200 израильтян и иностранцев и взяв в заложники 251 человека, что вынудило Тель-Авив организовать военную операцию "Железные мечи" по зачистке сектора Газа от ХАМАС. Как только было принято решение о запуске наземной фазы этой операции, Анкара отменила подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль и весь прогресс в нормализации турецко-израильских отношений был обнулен. Тем не менее стратегические подходы государств друг к другу не изменились, палестинская проблема не прекратила их диалог, а только поставила его на паузу.

Баку восстанавливает контакты Тель-Авива и Анкары

Двусторонний конфликт Турции и Израиля не нужен не только самим сторонам, но и их партнерам и союзникам. Ситуация, когда по политическим причинам государства не могут нормально контактировать и возникает риск их военного столкновения, ставит задачу посреднической миссии перед теми геополитическими игроками, которые имеют позитивные связи и с Анкарой, и с Тель-Авивом. Если невозможно восстановить уровень взаимодействия сентября 2023 года, поскольку ни Израиль, ни Турция не меняют позиции по палестинскому вопросу, то нужно как минимум организовать переговорную площадку и постоянно побуждать обе стороны к встречам на этой площадке.

Таким посредником, создающим условия для возобновления приостановленного диалога Турции и Израиля, сейчас является Азербайджан. В апреле прошлого года по инициативе азербайджанского руководства в Баку состоялись переговоры между представителями силовых ведомств двух стран, турецкую делегацию тогда возглавил директор турецкой разведки Ибрагим Калын, израильскую – руководитель СНБ Израиля Цахи Ханегби.

Встреча была призвана нейтрализовать угрозу прямого конфликта турецких и израильских войск в Сирии, возникшую после смены правящего режима в Дамаске. Свержение президента Башара Асада привело к активизации израильских военных действий на сирийских землях: Тель-Авив стремился уничтожить как можно больше военных объектов асадовской армии вблизи от своих границ, потому что они могли попасть в руки не подчиняющихся новому правительству группировок – и из-за этого образовались объективные риски нежелательных столкновений с турецкими силами, дислоцированными на северо-западе Сирии.

Понимая эти риски, Азербайджан выступил посредником между своим союзником Турцией и своим партнером Израилем. На повестке дня встречи турецкой и израильской делегаций в Баку были практические вопросы по недопущению потенциальных боевых действий между войсками двух стран в Сирии. В ходе переговоров удалось выработать механизмы координации действий армий Турции и Израиля на сирийской территории.

Инициатива Азербайджана получила высокую оценку сторон. Уже на следующий день после встречи в Баку канцелярия Биньямина Нетаньяху официально поблагодарила азербайджанское руководство за организацию переговоров на бакинской площадке. Согласие на проведение встречи силовых ведомств и благодарности за предоставление такой возможности доказали и наличие у Турции и Израиля желания не допустить разрастания конфронтации за пределы обмена политическими заявлениями, и востребованность азербайджанского посредничества.

Согласованный в Баку механизм безопасности показал свою эффективность на протяжении всего последующего периода развития событий в Сирии. Поэтому вполне естественно как то, что бомбардировка Абу-Зухура запустила новый этап посреднической работы Азербайджана, так и то, что Турция и Израиль по-прежнему положительно воспринимают усилия Баку и именно ему доверяют участие в разрешении противоречий в роли медиатора. По сообщениям СМИ можно судить о том, что азербайджанские дипломаты вновь организуют контакты между сторонами.

В связи с этим можно ожидать, что в скором времени в Азербайджане будет организована еще одна встреча турецких и израильских силовиков. Тель-Авиву и Анкаре необходим прямой диалог по согласованию действий в Сирии – если его не будет, риски более или менее случайных боестолкновений двух армий вырастают до критических отметок. Выход сторон на компромиссные решения позволит значительно снизить напряженность в и так неспокойном регионе, и потому так важна сегодня дипломатическая активность Азербайджана по обеспечению контактов между силовыми ведомствами Турции и Израиля. Усаживая представителей Тель-Авива и Анкары за переговорный стол, Баку предотвращает потенциальную новую войну на Ближнем Востоке.