Нетаньяху: есть три варианта давления на Иран

Израильский премьер перечислил три возможных подхода к Ирану: дипломатия, война и санкции, в том числе вторичные.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом в июле варианты давления на Иран, пишет газета The Times of Israel.
Нетаньяху заявил, что имеется три пути воздействия на Исламскую Республику. Среди них дипломатия, военные меры и экономическое давление – "ужесточение осады Тегерана".
По его словам третий подход связан с расширением санкций США против ИРИ.
"То, что президент Трамп сделал вчера, - это ужесточение осады Ирана, не путем усиления давления непосредственно на Иран, а путем усиления давления на тех, кто помогает этому правительству"
– Биньямин Нетаньяху