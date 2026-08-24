Вестник Кавказа

Нетаньяху: есть три варианта давления на Иран

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Израильский премьер перечислил три возможных подхода к Ирану: дипломатия, война и санкции, в том числе вторичные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом в июле варианты давления на Иран, пишет газета The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что имеется три пути воздействия на Исламскую Республику. Среди них дипломатия, военные меры и экономическое давление – "ужесточение осады Тегерана".

По его словам третий подход связан с расширением санкций США против ИРИ.

"То, что президент Трамп сделал вчера, - это ужесточение осады Ирана, не путем усиления давления непосредственно на Иран, а путем усиления давления на тех, кто помогает этому правительству"

– Биньямин Нетаньяху

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