Вестник Кавказа

В России появился мессенджер Wildberries

В России появился мессенджер Wildberries
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый мессенджер стал доступен россиянам – компания Wildberries запустила WB Chat. Приложение доступно к скачиванию.

Мессенджер WB Chat запущен компанией Wildberries.

Скачать приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Авторизация производится через аккаунт в Wildberries (WB id).

В новом мессенджере можно отправлять голосовые сообщения, фотографии, видео и файлы. Также доступны звонки и статусы. 

В WB Chat пользователи могут создавать группы и каналы.

"WB Chat тестировался внутри компании и теперь доступен покупателям в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID"

– пресс-служба компании

В приложении имеется базовый функционал для обсуждения покупок. В перспективе покупатели смогут коммуницировать с брендами и продавцами, а также взаимодействовать с сервисами Wildberries через WB Chat, передает РИА Новости.

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