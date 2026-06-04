В России появился мессенджер Wildberries

Новый мессенджер стал доступен россиянам – компания Wildberries запустила WB Chat. Приложение доступно к скачиванию.
Мессенджер WB Chat запущен компанией Wildberries.
Скачать приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Авторизация производится через аккаунт в Wildberries (WB id).
В новом мессенджере можно отправлять голосовые сообщения, фотографии, видео и файлы. Также доступны звонки и статусы.
В WB Chat пользователи могут создавать группы и каналы.
"WB Chat тестировался внутри компании и теперь доступен покупателям в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID"
– пресс-служба компании
В приложении имеется базовый функционал для обсуждения покупок. В перспективе покупатели смогут коммуницировать с брендами и продавцами, а также взаимодействовать с сервисами Wildberries через WB Chat, передает РИА Новости.