В славянском университете Баку будут преподавать армянский язык

В программу обучения в Бакинском славянском университете решением ученого совета вуза вводят изучение армянского языка – ожидается, что преподавать новый предмет начнут уже в этом учебном году.

В Бакинском славянском университете будут преподавать армянский язык – такое решение принял ученый совет вуза, сообщила его пресс-секретарь Сабина Гусейнзаде.

Изучение армянского языка предусмотрено в университете и в последующие годы, пишут местные СМИ, передает NEWS.am.

Конкретные сроки начала занятий пока не называются. Однако известно, что ректор вуза Анар Нагиев сообщал о том, что преподавание армянского языка планируется начать с 2026/2027 учебного года.

Напомним, ранее мы писали о том, что у армянских школьников появилась возможность учить азербайджанский язык – он уже преподается старшеклассникам в трех общеобразовательных школах страны, сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Это предусмотрено курсом по преподаванию региональных языков, разработанном ведомством, хотя есть ограничения: так, азербайджанский и турецкий языки разрешено преподавать только в старших классах, начиная с 10-го.