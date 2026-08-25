Вестник Кавказа

Нетаньяху заявил о невозможности достичь соглашения с Ираном

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху заявил, что достижение "хорошего" соглашения с Ираном невозможно. Израиль готов военным путем решать иранский вопрос.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достичь "хорошего" соглашения с Ираном невозможно. 

"Мы обсуждали три варианта. Я сказал ему об одном старом варианте – заключить хорошее соглашение. У нас нет возражений. Но я сомневаюсь, что с этой группой людей.. можно заключить соглашение. Я сказал ему (Трампу - ред.), что соглашение заключить невозможно"

– Биньямин Нетаньяху 

Нетаньяху подчеркнул готовность нейтрализовать все возможные угрозы со стороны Ирана. Израиль готов к возобновлению боевых действий, о чем премьер еврейского государства оповестил Дональда Трампа. 

"Я сказал ему (Трампу - ред.), что мы готовы к этому, мы будем защищать себя, мы не позволим Ирану напасть на нас"

– Биньямин Нетаньяху 

По словам Нетаньяху, Трамп вместо продолжения военной операции остановился на варианте блокады союзников Тегерана. Как отметил израильский политик, вызов Тегерана сохраняет актуальность.

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