Нетаньяху заявил о невозможности достичь соглашения с Ираном

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достичь "хорошего" соглашения с Ираном невозможно.
"Мы обсуждали три варианта. Я сказал ему об одном старом варианте – заключить хорошее соглашение. У нас нет возражений. Но я сомневаюсь, что с этой группой людей.. можно заключить соглашение. Я сказал ему (Трампу - ред.), что соглашение заключить невозможно"
– Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху подчеркнул готовность нейтрализовать все возможные угрозы со стороны Ирана. Израиль готов к возобновлению боевых действий, о чем премьер еврейского государства оповестил Дональда Трампа.
"Я сказал ему (Трампу - ред.), что мы готовы к этому, мы будем защищать себя, мы не позволим Ирану напасть на нас"
– Биньямин Нетаньяху
По словам Нетаньяху, Трамп вместо продолжения военной операции остановился на варианте блокады союзников Тегерана. Как отметил израильский политик, вызов Тегерана сохраняет актуальность.