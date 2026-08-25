Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации поддержки спорта "Небесная грация", Алина Кабаева поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.
В поздравительном письме Алина Кабаева отметила вклад Мехрибан Алиевой в развитие спорта, культуры и образования в Азербайджане.
"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы! Примите искренние поздравления с Днем Рождения! В этот знаменательный день выражаю Вам глубокое уважение за выдающийся вклад в развитие спорта, культуры и образования в Азербайджане, а также за Вашу неустанную деятельность на благо граждан страны и перспектив молодого поколения"
– Алина Кабаева
Она подчеркнула, что благодаря инициативе Мехрибан Алиевой реализуются важные проекты, направленные на поддержку детского и юношеского спорта, развитие физической культуры и продвижение национального культурного наследия.
"Вашей работе принадлежит значительная роль в укреплении международного сотрудничества в области образования, культуры и науки, а также в повышении престижа Азербайджана на мировой арене"
– Алина Кабаева
Она также пожелала первому вице-президенту республики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых значимых достижений на службе государству и народу.
"Пусть каждый новый год Вашей жизни приносит Вам радость, профессиональные успехи и благополучие для Вас и Вашей семьи"
– Алина Кабаева