Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Президент Международной ассоциации поддержки спорта "Небесная грация" Алина Кабаева передала поздравления Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.

Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации поддержки спорта "Небесная грация", Алина Кабаева поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

В поздравительном письме Алина Кабаева отметила вклад Мехрибан Алиевой в развитие спорта, культуры и образования в Азербайджане.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы! Примите искренние поздравления с Днем Рождения! В этот знаменательный день выражаю Вам глубокое уважение за выдающийся вклад в развитие спорта, культуры и образования в Азербайджане, а также за Вашу неустанную деятельность на благо граждан страны и перспектив молодого поколения"

– Алина Кабаева

Она подчеркнула, что благодаря инициативе Мехрибан Алиевой реализуются важные проекты, направленные на поддержку детского и юношеского спорта, развитие физической культуры и продвижение национального культурного наследия.

"Вашей работе принадлежит значительная роль в укреплении международного сотрудничества в области образования, культуры и науки, а также в повышении престижа Азербайджана на мировой арене"

– Алина Кабаева

Она также пожелала первому вице-президенту республики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых значимых достижений на службе государству и народу.

"Пусть каждый новый год Вашей жизни приносит Вам радость, профессиональные успехи и благополучие для Вас и Вашей семьи"

– Алина Кабаева