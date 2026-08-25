Анкара и Дамаск обсудили инвестиции в Сирию

Омер Болат провел встречу с главой Сирийского инвестиционного агентства. Стороны обсудили перспективы турецких инвестиций в Сирию.
В Дамаске прошла встреча министра торговли Турции Омера Болата с главой Сирийского инвестиционного агентства Ахмедом Рамаданом. В состав турецкой делегации вошли представители бизнеса, в частности, сотрудники 40 компаний.
В фокусе внимания сторон оказались вопросы торговли и инвестиций. В частности, стороны обсудили новые перспективные проекты и направления взаимодействия.
Также стороны затронули вопросы улучшения инвестклимата и создания условий для долгосрочных вложений на территории Сирии. Кроме того, Анкара и Дамаск обсудили организацию совместных производств и обмен технологиями.