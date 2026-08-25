Вестник Кавказа

Анкара и Дамаск обсудили инвестиции в Сирию

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Омер Болат провел встречу с главой Сирийского инвестиционного агентства. Стороны обсудили перспективы турецких инвестиций в Сирию.

В Дамаске прошла встреча министра торговли Турции Омера Болата с главой Сирийского инвестиционного агентства Ахмедом Рамаданом. В состав турецкой делегации вошли представители бизнеса, в частности, сотрудники 40 компаний. 

В фокусе внимания сторон оказались вопросы торговли и инвестиций. В частности, стороны обсудили новые перспективные проекты и направления взаимодействия. 

Также стороны затронули вопросы улучшения инвестклимата и создания условий для долгосрочных вложений на территории Сирии. Кроме того, Анкара и Дамаск обсудили организацию совместных производств и обмен технологиями.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.