Туристов в Дагестане ждут новые отели и маршруты

Новые маршруты для туристов разрабатывают в Дагестане – местные туроператоры предлагают туристам новые малоизвестные, но перспективные направления отдыха, а отельеры создают тысячи новых мест размещения.

Туроператоры Дагестана работают над созданием новых малоизвестных, но перспективных направлений отдыха для туристов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин на встрече в Махачкале.

"Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики включает малоизвестные локации в программы для профессионалов турбизнеса. В ответ на растущий интерес к малоизвестным направлениям туроператоры открывают новые маршруты, формируются гибкие линейки новых туристских продуктов"

- Федор Щукин

Дагестан превращается в территорию непрерывных открытий, где каждый новый визит может быть совершенно не похож на предыдущий: здесь уже есть свои туристские бренды, которые за последние годы стали точками притяжения путешественников со всей России и из зарубежных стран, отметил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

Дагестан – это более 6 тыс памятников культуры, уникальные природные объекты, которые открывают невероятные возможности для развития туризма практически во всех регионах республики, отметил руководитель региона.

Растет и число мест размещения туристов - в ближайшие три года здесь появится более 1 800 модульных некапитальных туристических объектов, на строительство которых выделено 1,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 3 млрд рублей, добавил Федор Щукин.

Напомним, по данным Минтуризма Дагестана, за последние шесть лет турпоток в республику увеличился более чем в два раза - с 850 тыс в 2020 году до 2 млн в 2025 году, а объем услуг в отрасли вырос с 4 до 23,6 млрд рублей. Наблюдается устойчивый рост номерного фонда республики: за последние пять лет число средств размещения увеличилось с 252 до 892.