В Армении заявили о стремлении сохранить добрососедские отношения с Россией

Рубен Рубинян заявил, что Ереван не делает ничего для ухудшения отношений с Россией и заинтересован в сохранении добрососедских связей с Москвой.

Спикер парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван не делает ничего для ухудшения отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

"Мы всегда были искренними, и мы не делаем ничего, что могло бы ухудшить отношения с Россией. Наоборот, мы все делали и делаем, чтобы иметь нормальные, добрососедские, дружественные отношения"

— Рубен Рубинян

Он отметил, что Армения заинтересована в добрососедских отношениях с Москвой, а введенные Россельхознадзором ограничения, по его мнению, не вполне соответствуют духу армяно-российских отношений и правилам ЕАЭС.

Напомним, ранее Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в страны ЕАЭС. Руководитель ведомства Сергей Данкверт объяснил ограничения недостаточным контролем качества со стороны армянских производителей.