Вестник Кавказа

Начальник штаба задержан после гибели солдата в Армении

Начальник штаба задержан после гибели солдата в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Солдат-срочник погиб в части в Армении. Трагический инцидент случился во время пробежки, которую устроил нескольким военнослужащим офицер.

В Армении задержали начальника штаба батальона в рамках расследования гибели 19-летнего солдата, проходившего срочную службу. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Трагедия случилась в Чамбарака.

По данным СМИ, в столовой произошла ссора военнослужащих, после которой офицер решил устроить им "воспитательную" пробежку в темное время суток. Во время бега солдат попал под колеса полуразваленного грузовика без фар, которым управлял контрактник, не имеющий водительских прав.

В результате инцидента солдат-срочник погиб. По факту случившегося завели уголовное дело

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