Начальник штаба задержан после гибели солдата в Армении

Солдат-срочник погиб в части в Армении. Трагический инцидент случился во время пробежки, которую устроил нескольким военнослужащим офицер.
В Армении задержали начальника штаба батальона в рамках расследования гибели 19-летнего солдата, проходившего срочную службу. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.
Трагедия случилась в Чамбарака.
По данным СМИ, в столовой произошла ссора военнослужащих, после которой офицер решил устроить им "воспитательную" пробежку в темное время суток. Во время бега солдат попал под колеса полуразваленного грузовика без фар, которым управлял контрактник, не имеющий водительских прав.
В результате инцидента солдат-срочник погиб. По факту случившегося завели уголовное дело