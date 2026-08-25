Вестник Кавказа

Иран продолжит противостоять экономическому давлению США – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран подготовил меры, которые направлены против экономического давления со стороны США.

Иран продолжит оказывать сопротивление попыткам США экономически сломить Тегеран. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Вашингтон не сможет достичь своих целей путем санкций. 

"Точно так же, как Соединенным Штатам не удалось ничего добиться в войне благодаря мужеству вооруженных сил и поддержке народа, они ничего не добьются и с помощью экономического давления на данном этапе"

– Масуд Пезешкиан 

По словам Пезешкиана, экономическое ведомство ИРИ разработало меры, которые позволят стране сдержать санкции со стороны Вашингтона. 

Напомним, что США анонсировали масштабную стратегию санкционного давления на Тегеран, целью которой является удар по финансовым каналам Исламской Республики.

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