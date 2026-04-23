Мелеющий Каспий обнажил новый остров у берегов Казахстана

В Каспийском море у берегов Казахстана обнаружили новый остров с живописной природой – он находится в 500 метрах к востоку от острова Святой и примерно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области.

В мелеющем Каспийском море у берегов Казахстана появился новый остров с живописной природой, сообщил основатель казахстанской туристической компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

За последние пять лет в северной части Каспийского моря в районе островов, где обитают каспийские тюлени, начали появляться новые острова – процесс связан со снижением уровня моря, рассказал он интернет-ресурсу lada.kz, передает РИА Новости.

"Один из недавно появившихся островов – Рыбачий, расположен к востоку от острова Святой у побережья Мангистауской области Казахстана. Новый остров находится примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино"

- Ерболат Мухашов

В основном новые острова необитаемы, но иногда на них появляются волки, а также встречаются кабаны и барсуки, добавил глава туристической компании.

Последствия общего для всего Каспийского моря падения уровня воды заметны повсеместно – так, высохшее дно пролива между Аграханским полуостровом и островом Чечень покрылось ковром из цветущих трав, а на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания – исчезают многие виды растений и появляются дюны, сообщил Институт океанологии РАН.

Напомним, уровень Каспийского моря снижается с середины 1990-х годов и в минувшем 2025 году он достиг исторического минимума, упав на 29 метров. Президент России Владимир Путин в 2024 году поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, а в 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы для всего региона.