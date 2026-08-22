Вестник Кавказа

Путин и Пезешкиан проведут встречу в Бишкеке

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента России
Лидеры РФ и Ирана планируют встретиться на следующей неделе. Ожидается, что переговоры пройдут на полях саммита ШОС, стартующего на днях в столице Кыргызстана.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан намерены провести встречу в ближайшее время. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Он подчеркнул, что встреча должна состояться на следующей неделе в Бишкеке, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Al Jazeera.

Тема предстоящих переговоров пока не сообщается.

Напомним, саммит ШОС в Бишкеке начнется в следующий понедельник, 31 августа. Последняя на данный момент встреча Путина и Пезешкиана прошла в декабре прошлого года в Ашхабаде.

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