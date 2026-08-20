Вестник Кавказа

В Дагестане с начала года провели ремонт на 734 подстанциях

В Дагестане с начала года провели ремонт на 734 подстанциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане в рамках подготовки электросетей к зимнему сезону уже выполнен ремонт 734 подстанций. Старые и изношенные элементы заменили на новые, изготовленные в России.

"Россети Северный Кавказ" в Дагестане за семь месяцев отремонтировали свыше 700 подстанций.

Работы проводились специалистами филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". Произведен ремонт 734 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

В рамках ремонтных работ была произведена замена старых корпусов, выключателей и разъединителей на современные аналоги российского производства.

Работы произведены выполнены в рамках подготовки сетей Дагестана к предстоящему зимнему сезону.

В текущем году на реализацию программы повышения надежности электроснабжения Дагестана "Россети Северный Кавказ" направят 1,74 млрд рублей.

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