В Дагестане с начала года провели ремонт на 734 подстанциях

В Дагестане в рамках подготовки электросетей к зимнему сезону уже выполнен ремонт 734 подстанций. Старые и изношенные элементы заменили на новые, изготовленные в России.

"Россети Северный Кавказ" в Дагестане за семь месяцев отремонтировали свыше 700 подстанций.

Работы проводились специалистами филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". Произведен ремонт 734 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

В рамках ремонтных работ была произведена замена старых корпусов, выключателей и разъединителей на современные аналоги российского производства.

Работы произведены выполнены в рамках подготовки сетей Дагестана к предстоящему зимнему сезону.

В текущем году на реализацию программы повышения надежности электроснабжения Дагестана "Россети Северный Кавказ" направят 1,74 млрд рублей.