Трамп высказался о поездке главы ЦРУ в Москву

Неанонсированная поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшаяся накануне, может дать определенные результаты, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Глава государства охарактеризовал событие как в каком-то смысле рутинное.
"Из этого может что-то получиться"
– Дональд Трамп
Американский президент напомнил об активной работе Вашингтона над завершением конфликта на Украине.
Никаких других деталей он не предоставил.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встречи президента РФ Владимира Путина и Рэтклиффа не было. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что глава ЦРУ проводил контакты с российскими спецслужбами, добавив, что Владимиру Путину доложили о них.