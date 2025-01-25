"Красная кнопка" вместо апокалипсиса: зачем глава ЦРУ прилетал в Москву?

Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вызвал разные реакции СМИ и экспертов: от надежд на урегулирование конфликтов до предостережений от более серьезных эскалаций.

По данным Flightradar24, американский военно-транспортный самолет C-17 приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 августа, прибыв через Ригу. Через несколько часов американские СМИ со ссылкой на чиновников назвали имя главного пассажира - директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Москве он провел встречи с российскими представителями, при этом ни Вашингтон, ни Москва не раскрыли повестку визита и круг собеседников Рэтклиффа. Известно лишь, что это первый известный визит Рэтклиффа в Россию в должности главы американской разведки и наиболее высокий по статусу визит представителя администрации Дональда Трампа в Москву с начала года.

Кремль подтвердил факт прибытия Рэтклиффа в Москву только на следующий день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ. При этом встречи между российским президентом и Рэтклиффом, по его словам, не состоялось.

"Сами по себе контакты по линии специальных служб - это позитивное явление, позитивный процесс"

— Дмитрий Песков

Формула Кремля - максимально сдержанная. В ней нет намека как на начало большой сделки по Украине или другим проблемам, так и на попытки США предотвратить эскалацию конфликта России и НАТО.

Более детально причины визита раскрывали журналисты и эксперты по обе стороны океана.

Сигнал о сдерживании

Главная версия, которую обсуждают западные медиа, — Рэтклифф привез в Москву предупреждение. По информации The Wall Street Journal, американская разведка получила данные о вероятных планах "проверить решимость НАТО" в Европе. Публичного подтверждения этих оценок со стороны Москвы нет, поэтому их следует рассматривать как спекуляцию, основанную на источниках американского издания.

Бывшая заместительница директора Национальной разведки США Бет Сэннер так сформулировала возможную логику миссии Рэтклиффа: "Мы знаем, о чем вы думаете, и вам лучше этого не делать". То есть США якобы хотят дать понять, что отслеживают ситуацию и готовы реагировать на возможную эскалацию со стороны России.

Руководитель вашингтонского бюро The Economist Шашанк Джоши также связывает поездку с управлением рисками. "Джон Рэтклифф путешествует нечасто… Значит, эта поездка имела довольно важное значение", — отметил он. По оценке Джоши, наиболее вероятный предмет разговора — "управление эскалацией" на фоне разведывательной обеспокоенности действиями России и возможными рисками для стран НАТО.

Практические договоренности и Иран

Другая версия связана с более безобидными и практическими вопросами, как обмен заключенными и гуманитарные договоренности. История отношений Москвы и Вашингтона показывает, что представители спецслужб нередко вовлечены в такие переговоры. ЦРУ, в частности, было задействовано при последних обменах американцев и россиян, включая Пола Уиллана и Эвана Гершковича.

По данным журналистов Financial Times и Axios, Вашингтон заранее уведомил Киев о поездке делегации в Москву и попросил воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России в период с 24 по 26 августа. Подтверждения этих данных от официальных властей России, США или Украины не было.

Если эта информация верна, то речь может идти не только о безопасности конкретного визита, но и о наличии минимального механизма деэскалации. Критики на Западе пожаловались, что США склонили Украину к отказу от ударов по Москве, а повлиять на Россию, чтобы она остановила удары, например, по порту Одессы, не в состоянии.

В экспертной среде обсуждалась также тема Ирана. "Иранские источники заявляют, что директор ЦРУ Рэтклифф прилетал в Москву, чтобы добиться от Москвы давления на Иран, чтобы тот открыл Ормузский пролив. Согласно заявлению иранских источников, Кремль отказался и угрозы американских санкций, которые могут быть наложены на компании торгующие с Ираном, Россию не пугают", - пишет военный эксперт Борис Рожин.

Послание Ватикана

Почти одновременно с визитом главы ЦРУ в Москве находился секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Его миссия, в отличие от поездки Рэтклиффа, была официально объявлена Святым престолом как "миссия, направленная на диалог и мир". Визит проходит с 24 по 28 августа и включает встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым, представителями Московского патриархата и католической общины.

После переговоров с Лавровым Галлахер заявил: "Готовы предоставить наши услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее". Ватикан сообщил, что стороны обсудили международную повестку, положение католической общины в России и гуманитарные инициативы, которые могли бы открыть путь к миру между Россией и Украиной.

С практической точки зрения Ватикан вряд ли способен самостоятельно навязать политическое урегулирование, хотя предлагал свою площадку для переговоров России и Украины до согласования Стамбула в 2025 году. Однако роль Папы Римского может быть значимой в гуманитарной сфере: обмены пленными, возвращение детей, поддержка семей, церковные и общественные контакты. Не случайно, что на следующий день Россия и Украина произвели очередной обмен пленными.

В сухом остатке

В публичном пространстве преобладают достаточно мрачные трактовки: Рэтклифф якобы прилетел предупредить Москву о реакции США в случае нападения на Европу или попытки проверить НАТО на прочность. Такой сценарий нельзя полностью исключать: предотвращение эскалации часто требует прямых закрытых сигналов. Другой вопрос - будет ли именно Россия инициатором возможного столкновения с Европой и какова доля ответственности ЕС и Британии в потенциальной эскалации.

При этом не стоит исключать все-таки, что визит имел более созидательный смысл. Возможно, Рэтклифф и его российские коллеги обсуждали варианты ограничения ударов по критической инфраструктуре, портам, судам, НПЗ и гражданским объектам; возможно, зондировались условия для будущих переговоров — от гуманитарных мер до более широкого прекращения огня.

Сценарий же всеобщей войны — Россия против Европы, США против Ирана, Китай против Тайваня — выглядит слишком опасным, чтобы рациональные игроки сознательно к нему стремились. Несмотря на взаимные претензии, скорее мировые державы предпочтут "красную кнопку" и деэскалацию, чем большую войну с непрогнозируемыми и разрушительными для всех последствиями.