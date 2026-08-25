Иран и Оман будут делить доходы от судоходства в Ормузе – КСИР

В Иране сообщили о достижении новых договоренностей с Оманом. Стороны планируют делить доходы от судоходства в Ормузском проливе.

Иран и Оман достигли договоренности о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе. Об этом рассказал 26 августа Хосейн Мохеби, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) ИРИ.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман работают над созданием временного коридора для судоходства по Ормузу и совместным разминированием маршрута.

"В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана"

– Хосейн Мохеби

Он подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут условия Ирана.

Ранее власти Ирана сообщили, что Ормуз откроется только в случае выполнения США меморандума о прекращении конфликта. В частности, Тегеран ожидает от Вашингтона прекращения боев "на всех фронтах" и отмены морской блокады.