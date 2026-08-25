Севастополь вновь потрясло ощутимое землетрясение

Крымские сейсмологи сегодня днем зафиксировали новое ощутимое землетрясение в районе мыса Фиолент – его почувствовали на себе и жители города федерального значения Севастополя.

У берегов Севастополя сегодня днем произошло новое землетрясение магнитудой 3,1, сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

"В 14:19 мск зарегистрировано землетрясение под Севастополем. Эпицентр - в 15 км от мыса Фиолент. По оперативным данным, магнитуда составила 3,1, энергетический класс 9,3. Землетрясение ощутимое. Жители Севастополя делятся сведениями о нем в группе "Землетрясения Крыма""

- Марина Бондарь

Ранее землетрясение магнитудой 2,9 было зафиксировано у берегов Севастополя 25 августа в 20:46 мск, его эпицентр располагался в том же месте - в 15 км от мыса Фиолент, сообщали сейсмологи.