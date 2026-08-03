Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

Премьер Грузии провел встречу с и.о. посла США в Тбилиси. В ходе переговоров Ираклий Кобахидзе подтвердил намерение республики восстановить стратегическое партнерство с США.

Грузия готова восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами с чистого листа. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на 26 прошедшей 26 августа встрече с исполняющей обязанности посла США в Тбилиси Эми Диас.

В администрации правительства Грузии отметили, что встреча носила ознакомительный характер.

"На встрече премьер-министр еще раз подтвердил готовность грузинского правительства восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа, которое будет основано на конкретной дорожной карте, ориентированной на взаимные национальные интересы"

– администрация правительства

Напомним, отношения между Грузией и США ухудшились в конце 2024 года, когда США объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией из-за несогласия с политическим курсом правящей партией "Грузинская мечта". Вашингтон также ввел визовые ограничения в отношении ряда грузинских чиновников и представителей силовых ведомств.