Валентина Матвиенко в телефонном разговоре поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня позвонила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Сегодня председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева провели телефонный разговор.
Спикер верхней палаты российского парламента поздравила первого вице-президента Азербайджана с днем рождения. Валентина Матвиенко пожелала Мехрибан Алиевой крепкого здоровья и новых успехов.
Она также с удовлетворением вспомнила теплые встречи с первым вице-президентом АР. Спикер СФ РФ обратила внимание на роль Мехрибан Алиевой в развитии дружественных отношений Москвы и Баку.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила признательность за внимание и поздравления.
Беседа состоялась по инициативе российской стороны.