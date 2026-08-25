Валентина Матвиенко в телефонном разговоре поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня позвонила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Сегодня председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева провели телефонный разговор.

Спикер верхней палаты российского парламента поздравила первого вице-президента Азербайджана с днем рождения. Валентина Матвиенко пожелала Мехрибан Алиевой крепкого здоровья и новых успехов.

Она также с удовлетворением вспомнила теплые встречи с первым вице-президентом АР. Спикер СФ РФ обратила внимание на роль Мехрибан Алиевой в развитии дружественных отношений Москвы и Баку.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила признательность за внимание и поздравления.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны.