Трамп считает эффективными способы давления на Тегеран

Американский президент заявил о том, что совмещение экономической операции и военных ударов против Ирана очень скоро обеспечат победу США в конфликте.

Одновременное применение военных и экономических методов давления на Иран является очень эффективным способом ведения конфликта, считает президент США Дональд Трамп.

Американский лидер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил о том, что именно это обеспечит победу Соединенных Штатов в продолжающейся конфронтации с Ираном.

"Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном. Я считаю очень эффективным совмещение ударов по Ирану с экономической войной"

— Дональд Трамп

По его мнению, иранцы в настоящее время испытывают значительные проблемы из-за гиперинфляции "и их экономика рушится на глазах".

Также Трамп отметил, что пока что не стоит говорить о том, что Вашингтон и Тегеран в обозримом будущем сядут за стол переговоров.

"Я не тороплюсь, сроки для принятия такого решения не установлены"

— Дональд Трамп