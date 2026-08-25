В Иране положительно смотрят на перспективу встречи Пезешкиана и Путина

Тегеран приветствует возможную встречу президентов Ирана и России в октябре на форумах в туркменской Авазе, рассказал посол ИРИ в Ашхабаде.

Иранская сторона полностью поддерживает возможную встречу президентов Исламской Республики и России – Масуда Пезешкиана и Владимира Путина, которая может состояться осенью, заявил иранский посол в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.

Он подчеркнул, что такая возможность представится на форумах в Авазе (Туркменистан) в октябре текущего года.

По словам посла, у Тегерана очень доброжелательное отношение к Москве.

"Со странами-участницами авазинских форумов у нас доброжелательные отношения, в их числе и Россия. Встреча глав ИРИ и РФ и для нас значимое мероприятие, мы это горячо приветствуем"

– Али Моджтаба Рузбехани

Однако, дипломат отметил, что это может быть возможно в зависимости "от программы и отведенного времени для таких политических встреч".

Рузбехани поведал о том, что Пезешкиан и Путин могут встретиться и обсудить вопросы двусторонней повестки. Также это же касается и всех участников форумов, уточнил он.

Как сообщил посол ИРИ в Ашхабаде, Масуд Пезешкиан получил приглашение принять участие в мероприятиях в Авазе и положительно к этому отнесся, особенно отметив их актуальность для междуной повестки.

В настоящее время, согласно информации Рузбехани, идет активная работа по организации предстоящего визита президента Ирана в Туркменистан, пишет РИА Новости.

Отметим, 7-9 октября в городе Туркменбаши в национальной туристической зоне "Аваза" пройдут три крупных мероприятия — заседание Совета глав государств СНГ, встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана и Каспийский экологический саммит.

Ранее посол России в Ашхабаде Иван Волынкин сообщил об участии в саммите лидеров СНГ президента РФ Владимира Путина.