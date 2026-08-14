Тегеран назвал причину невозможности инспекций МАГАТЭ

Власти Ирана рассказали, почему инспекторы МАГАТЭ не смогут в ближайшее время провести проверки на атакованных ранее американской стороной ядерных объектах.

МАГАТЭ не сможет затребовать допуск к пострадавшим от ударов США ядерным объектам Ирана, так как на данный момент не существует согласованного сторонами регламента соответствующих проверок, такое заявление сделал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент ИРИ Мохаммад Эслами.

"Пока не будет выработан протокол инспекций атакованных объектов, МАГАТЭ не может просить о проверках"

– Мохаммад Эслами

Руководитель ОАЭИ обратил внимание на то, что ситуация вокруг Ирана остается сложной, так как конфликт с Америкой далеко не исчерпан, время все еще военное, и гарантировать безопасность объектов невозможно.