Вестник Кавказа

Эмине Эрдоган позвонила Мехрибан Алиевой

Мехрибан Алиева
© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган позвонила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и поздравила ее с днем рождения.

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Эмине Эрдоган сегодня позвонила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Отмечается, что Эмине Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву и пожелала ей крепкого здоровья и новых успехов.

Также она особенно отметила деятельность первого вице-президента Азербайджана, особенно в области благотворительности.

По словам Эмине Эрдоган, "благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой пользуется большим признанием во всем мире".

Мехрибан Алиева с благодарностью приняла поздравление первой леди Турции, отмечается в официальном сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Также первые леди с теплотой обсудили прошедшие встречи.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Турции Эмине Эрдоган "выразили уверенность в том, что братские отношения и связи стратегического союзничества между нашими странами и впредь будут успешно развиваться", указывается в сообщении.

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