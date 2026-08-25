Эмине Эрдоган позвонила Мехрибан Алиевой

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Эмине Эрдоган сегодня позвонила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.
Отмечается, что Эмине Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву и пожелала ей крепкого здоровья и новых успехов.
Также она особенно отметила деятельность первого вице-президента Азербайджана, особенно в области благотворительности.
По словам Эмине Эрдоган, "благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой пользуется большим признанием во всем мире".
Мехрибан Алиева с благодарностью приняла поздравление первой леди Турции, отмечается в официальном сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Также первые леди с теплотой обсудили прошедшие встречи.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Турции Эмине Эрдоган "выразили уверенность в том, что братские отношения и связи стратегического союзничества между нашими странами и впредь будут успешно развиваться", указывается в сообщении.