Некоторые российские алмазы можно будет ввезти в США до 1 сентября 2027 года

Соединенные Штаты разрешили до 1 сентября 2027 года операции по ввозу некоторых категорий алмазов российского происхождения.

До 1 сентября 2027 года в Соединенные Штаты можно будет ввозить некоторые категории российских алмазов, говорится в лицензии американского Минфина.

Согласно тексту документа, к ввозу в США будут допущены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, но при условии, что "они находились за пределами Российской Федерации и не были экспортированы или реэкспортированы из РФ" с начала марта 2024 года.

Также разрешено ввозить алмазы весом 0,5 карат и более, если они "находились за пределами РФ и не были экспортированы или реэкспортированы из России" с начала сентября 2024 года.

Отметим, что в декабре 2023 года страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов. Ограничения вступили в силу с 1 января 2024 года.

Также с марта 2024 года под санкциями оказались российские алмазы, обработанные в других странах.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели запрет на импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России.