Тегеран направил письмо Гутерришу и в СБ ООН об "экономической войне" Трампа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал письмо о недопустимости объявленной США "экономической войны", адресовав его Совбезу ООН.
Иранская сторона отправила генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности международной организации послание, посвященное "экономической войне" США против Исламской Республики. Об этом пишет агентство Mehr.
Автором письма выступил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.
В документе дипломат изложил позицию Тегерана "в отношении политики экономического терроризма США".
Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что ООН, как и правительства всех стран, несет и правовую, и нравственную ответственность, в рамках которой она обязана осудить "незаконные и преступные" шаги Вашингтона.