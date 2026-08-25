Вестник Кавказа

Тегеран направил письмо Гутерришу и в СБ ООН об "экономической войне" Трампа

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал письмо о недопустимости объявленной США "экономической войны", адресовав его Совбезу ООН.

Иранская сторона отправила генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности международной организации послание, посвященное "экономической войне" США против Исламской Республики. Об этом пишет агентство Mehr.

Автором письма выступил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

В документе дипломат изложил позицию Тегерана "в отношении политики экономического терроризма США".

Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что ООН, как и правительства всех стран, несет и правовую, и нравственную ответственность, в рамках которой она обязана осудить "незаконные и преступные" шаги Вашингтона.

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