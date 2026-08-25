Россияне вошли в топ гостей в отелях Грузии

Граждане России оказались в числе лидеров по количеству гостей, проживающих в отелях и гостиницах Грузии в прошлом году.

Российские туристы оказались в первой тройке рейтинга иностранцев, селившихся в отелях и гостиницах Грузии в 2025 году, следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

В общей сложности в минувшем году в грузинских гостиницах останавливались 6,2 млн постояльцев. Большинство – почти 63% – были иностранцами.

При этом доля россиян в общем числе иностранцев составила 12,9%, они заняли второе место. Уступили граждане России туристам из Израиля – почти 15%.