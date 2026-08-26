Вестник Кавказа

Баку призвал расследовать провокацию у посольства Азербайджана в Москве

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство сделало заявление о провокации рядом с посольством республики в Москве и призвало российские власти провести расследование.

Баку осуждает провокационную акцию, произошедшую рядом с посольством Азербайджанской Республики в Москве, следует из официального заявления азербайджанского МИД.

Таким образом азербайджанская сторона прокомментировала размещение неизвестными лицами провокационных изображений перед зданием посольства АР в российской столице.

"Мы решительно осуждаем размещение неизвестными лицами провокационных изображений против нашей страны перед гостевым домом Посольства Азербайджанской республики в Российской Федерации около полудня 27 августа"

— МИД Азербайджана

Ведомство также призвало российскую сторону провести расследование и дать правовую оценку акции.

Кроме того, МИД Азербайджана упомянул о Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой Москва обеспечивает безопасность посольства и его сотрудников.

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