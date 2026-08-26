Баку призвал расследовать провокацию у посольства Азербайджана в Москве

Баку осуждает провокационную акцию, произошедшую рядом с посольством Азербайджанской Республики в Москве, следует из официального заявления азербайджанского МИД.
Таким образом азербайджанская сторона прокомментировала размещение неизвестными лицами провокационных изображений перед зданием посольства АР в российской столице.
"Мы решительно осуждаем размещение неизвестными лицами провокационных изображений против нашей страны перед гостевым домом Посольства Азербайджанской республики в Российской Федерации около полудня 27 августа"
— МИД Азербайджана
Ведомство также призвало российскую сторону провести расследование и дать правовую оценку акции.
Кроме того, МИД Азербайджана упомянул о Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой Москва обеспечивает безопасность посольства и его сотрудников.