В Иране заявили о неэффективности нового экономического давления США

В МИД Ирана назвали новые санкции со стороны США фактическим дублированием принятых ранее мер, указав на неэффективность попыток усилить экономическое давление.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал планы США по наращиванию экономического давления дублированием уже принятых в прошлом санкций. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

"Они санкционируют то, что и так находится под санкциями и называют вакуум коалицией"

- Исмаил Багаи

Он указал на бессмысленность заявлений Вашингтона об остановке спортивных и научных обменов с Ираном, поскольку подобное двустороннее взаимодействие фактически прекратилось много лет назад.

Представитель ведомства выразил сомнения в эффективности попыток США убедить другие страны свернуть торговлю с Тегераном.

"Они обращаются за помощью к Бахрейну - стране, с которой у нас нет масштабного взаимодействия в сфере экономики - чтобы попытаться доказать существование коалиции, работающей эффективно"

- Исмаил Багаи

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об эффективности совмещения военных ударов и экономической войны против Ирана. Он подчеркнул, что такая стратегия обеспечит Вашингтону победу на фоне стремительного разрушения иранской экономики, полностью исключив при этом возможность скорых переговоров между странами.