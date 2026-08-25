В Иране заявили о неэффективности нового экономического давления США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал планы США по наращиванию экономического давления дублированием уже принятых в прошлом санкций. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
"Они санкционируют то, что и так находится под санкциями и называют вакуум коалицией"
- Исмаил Багаи
Он указал на бессмысленность заявлений Вашингтона об остановке спортивных и научных обменов с Ираном, поскольку подобное двустороннее взаимодействие фактически прекратилось много лет назад.
Представитель ведомства выразил сомнения в эффективности попыток США убедить другие страны свернуть торговлю с Тегераном.
"Они обращаются за помощью к Бахрейну - стране, с которой у нас нет масштабного взаимодействия в сфере экономики - чтобы попытаться доказать существование коалиции, работающей эффективно"
- Исмаил Багаи
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об эффективности совмещения военных ударов и экономической войны против Ирана. Он подчеркнул, что такая стратегия обеспечит Вашингтону победу на фоне стремительного разрушения иранской экономики, полностью исключив при этом возможность скорых переговоров между странами.