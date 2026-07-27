Фестиваль "Выше звука" собрал свыше 200 творческих участников

Организаторы V фестиваля музыки и науки "Выше звука" рассказали об итогах его проведения и заявили о том, что мероприятие вышло на международный уровень.

Пятый фестиваль музыки и науки "Выше звука" стал по-настоящему международным, такое заявление сделала руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Александрова.

Она рассказала о том, как в трех регионах Северного Кавказа с 12 по 26 августа проходило это мероприятие.

По словам руководителя пресс-цента, на базе его площадок в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Северной Осетии за эти дни прошло более 60 разных событий и интерактивов.

"В этом году наш фестиваль вышел на международный уровень. Церемония закрытия юбилейного пятого сезона "Выше звука", который объединил более 200 артистов, известных деятелей культуры и науки, а также молодых авторов из 10 регионов России и мира состоялась на горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии"

– Анастасия Александрова

Также, она рассказала о том, что в туристическом поселке Романтик прошел концерт "Космос внутри: от тишины и гармонии".

Александрова сообщила, что участниками фестиваля стали представители Белоруссии, Франции, Швейцарии, Японии, Венгрии и Сербии.

В рамках фестиваля состоялись "концерты оркестровой, камерной и вокальной музыки, кукольные спектакли для детей, экскурсии и научно-музыкальные прогулки в горах, мастер-классы и творческие встречи", рассказала она.

По словам Анастасии Александровой, в этом году фестиваль впервые проходил на территории трех регионов СКФО.

Особыми гостями "Выше звука" стали швейцарский пианист Доминик Шамо и японская скрипачка Аяко Танабэ, пишет ТАСС.