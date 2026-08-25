Вестник Кавказа

Премьер-министр Катара впервые с начала конфликта посетит Иран

Карта Катара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Катарский премьер-министр и глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани завтра прибудет в Тегеран с первым с февраля визитом.

Первый с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля-начале марта визит совершит в Иран премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Его анонсировал официальный представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По его словам, глава правительства Катара прибудет в Тегеран завтра.

"Ожидается, что он обсудит снижение градуса напряженности в регионе и свободное судоходство в Ормузском проливе"

– Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Официальный представитель катарского МИД обратил внимание на то, что визит премьер-министра в Тегеран служит подтверждением приверженности Дохи дипломатическому урегулированию конфликтов.

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