США готовы обсуждать ядерную программу Ирана на переговорах

Министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что Вашингтон хотел бы разрешить все разногласия по вопросу ядерной программы Ирана в рамках переговорного процесса.

Соединенные Штаты хотели бы урегулирования иранской ядерной проблемы за столом переговоров, такое заявление сделал глава американского Минэнерго Крис Райт.

Об этом он сообщил, выступая на пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Тем не менее, Вашингтон при необходимости может вновь прибегнуть к силе, обозначил глава министерства энергетики США.

"Наша задача номер один: не позволить Ирану обладать ядерным оружием. Если мы сможем добиться того благодаря переговорам и инспекциям, это будет наилучшим способом. Если потребуется добиться этого военными методами, за счет уничтожения ядерных объектов и промышленности Ирана, мы тоже пойдем на это"

— Крис Райт

По его словам, инспекции должны проходить исключительно под эгидой МАГАТЭ.

Как подчеркнул Райт, администрация президента США Дональда Трампа с самого начала выступала за разрешение ядерной проблемы Ирана мирным путем и не отступается от этого и сейчас.

Тем не менее, обозначил он, "в данный момент контроля над активностью Ирана в ядерной сфере нет".