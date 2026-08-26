Ученые пытаются понять причины сейсмоактивности у берегов Севастополя

С начала 2026 года в районе Севастополя в Черном море зафиксировано около 60 землетрясений, в последние два дня произошли землетрясения магнитудами 2,9 и 3,1. Ученые пытаются понять их причины.

За довольно короткий период, с начала 2026 года, крымские сейсмологи зафиксировали в районе Севастополя около 60 землетрясений, что весьма необычно, сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского, доктор геолого-минералогических наук Юрий Вольфман.

"Начало 2026 года ознаменовалось землетрясениями на восточном фланге, в Анапской зоне, сейчас фиксируется Севастополь. Такое количество землетрясений необычно. На сегодня с начала года у Севастополя зафиксировано порядка 60 землетрясений"

- Юрий Вольфман

При этом четко прослеживается структурная принадлежность эпицентра к зоне пересечения двух разломов, один из которых отделяет горный Крым от равнинного и проходит в районе Севастополя, а второй протягивается по линии Одесса-Синоп, но пока трудно сказать, с чем связано такое количество землетрясений, отметил ученый, передает РИА Новости.

Напомним, 10 февраля 2026 года землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, эпицентр находился на отдалении 30 км от Новороссийска и Анапы. Наблюдались многочисленные афтершоки. Землетрясение магнитудой 2,9 произошло во вторник вечером в Черном море у берегов Севастополя в 15 км от мыса Фиолент. На следующий день в том же районе произошло еще одно землетрясение, магнитудой 3,1.