Вестник Кавказа

МИД РФ оценил вклад Армении в бюджет ЕАЭС

МИД РФ оценил вклад Армении в бюджет ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В общий бюджет Евразийского экономического союза Армения вкладывает всего около 1%, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет около 1%, такое заявление сделал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"На долю Армении приходится чуть более 1% от всех поступлений из стран "пятерки", за счет которых обеспечивается деятельность органов Союза"

– Микаэл Агасандян

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Напомним, с 2025 года Ереван начал процесс вступления в Европейский Союз. 

Российская сторона отмечала тот факт, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

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