МИД РФ оценил вклад Армении в бюджет ЕАЭС

В общий бюджет Евразийского экономического союза Армения вкладывает всего около 1%, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Вклад Армении в общий бюджет ЕАЭС составляет около 1%, такое заявление сделал директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"На долю Армении приходится чуть более 1% от всех поступлений из стран "пятерки", за счет которых обеспечивается деятельность органов Союза"
– Микаэл Агасандян
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Напомним, с 2025 года Ереван начал процесс вступления в Европейский Союз.
Российская сторона отмечала тот факт, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.