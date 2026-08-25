Делегация ОДКБ будет наблюдать за выборами в Госдуму

Представители ОДКБ будут присутствовать на выборах в Госдуму в качестве наблюдателей. Всего наблюдать за выборами будут представители 55 стран мира.

Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОДКБ будут участвовать в выборах в Госдуму РФ, рассказал генсек организации Таалатбек Масадыков.

"Я думаю, да. Позавчера прошли выборы в парламент, или, как сейчас называют его в Казахстане, Курултай. Там была делегация Парламентской ассамблеи ОДКБ, и они уже подготовили отчет о том, как прошли выборы. Уверен, что и [в наблюдении] на выборах в Государственную думу делегация Парламентской ассамблеи ОДКБ будет участвовать"

– Таалатбек Масадыков

Как ранее отметили в МИД России, наблюдать за электоральной процедурой в РФ будут делегации 55 государств.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ будут проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября 2026 года.