Европа сомневается в безопасности Ормузского пролива

​По сообщениям СМИ, союзники США выражают сомнения в полном разминировании Ормузского пролива американскими военными и требуют начать новую международную миссию для безопасности судов.

​Представители стран-союзниц США заявляют о неполном устранении минной угрозы в Ормузском проливе вопреки утверждениям Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

​В публикации подчеркивается, что американская сторона добилась определенного прогресса в ликвидации зарядов. Однако морские течения сместили значительную часть мин с первоначальных позиций, что усложнило работу и сделало невозможным их полное обезвреживание.

​Собеседники агентства предупреждают о необходимости международных усилий, авиационной и военно-морской поддержки, а также современного оборудования для уверенного прохода коммерческих судов.

​Отметим, представители ЕС хотят, чтобы Иран разрешил Оману провести очистку вод Ормузского пролива. Одновременно Великобритания и Франция готовят миссию по защите грузоотправителей, а военное руководство США намерено координировать дальнейшие действия с коллегами после прекращения огня.